Кто победит в подводной войне: американская субмарина типа «Вирджиния» или новая российская лодка проекта «Ясень»

Как и у российской лодки, главная гидроакустическая станция на субмарине «Вирджиния» сферическая, и размещается она в носовой части. Но начиная с серии «Блок III», гидроакустическая станция BQQ-10 заменена на широкоапертурную, которая также размещается в носовой части. Их дополняют антенные решетки по правому и левому борту, которые относятся к типу легковесных широкоапертурных. Они состоят из двух комплектов оптоволоконных акустических датчиков по три в каждом. Такие антенные решетки эффективно обнаруживают дизель-электрические подводные лодки противника. С кормы поиск и обнаружение обеспечиваются буксируемой пассивной антенной решеткой TB-29 (A). И наконец, высокочастотная гидроакустическая антенная решетка в рубке и передней части позволяет «Вирджинии» обнаруживать мины и уклоняться от них.

После холодной войны подводный флот США стал бесспорным властелином морских глубин. Элитные, полностью атомные подводные силы Америки наблюдали за тем, как субмарины их некогда грозного советского противника тихо ржавеют у причалов, так как новая страна Российская Федерация была не в состоянии их обслуживать и ремонтировать.

Но после 20 с лишним лет подводного превосходства Америки из морской пучины поднялся новый соперник. Он немного знаком нам, ибо процесс его создания длился почти два десятилетия, и это весьма необычный вызов американскому военно-морскому превосходству, хотя данный соперник обладает богатой и смертельно опасной родословной. Так как же этот новый-старый выскочка, российская подводная лодка проекта «Ясень», выглядит на фоне основы подводных сил Америки — субмарины типа «Вирджиния»?

Концепция лодки проекта «Ясень» была разработана в начале 1980-х годов центральным конструкторским бюро «Малахит», входившим в тройку главных КБ по проектированию подводных лодок. Строительство первой субмарины под названием «Северодвинск» началось в 1993 году на предприятии «Севмаш» , но из-за нехватки финансирования его затянули почти на 10 лет. «Северодвинск» спустили на воду в 2010 году, а в состав флота лодка вошла в 2013 году.

Лодка проекта «Ясень» имеет в длину 120 метров, а ее водоизмещение составляет 13 800 тонн. Экипаж субмарины всего 90 человек, и это гораздо меньше, чем у американских аналогов, что говорит о высокой степени автоматизации. Внешне лодка напоминает субмарины более раннего проекта «Акула», но боевая рубка у нее находится гораздо ближе к носу. А еще у этой лодки есть горб, где размещаются установки вертикального пуска. Как пишет авторитетное издание «Комбат Флитс оф зе Уорлд» (Combat Fleets of the World), «Северодвинск» оснащен ядерным реактором ОК-650КПМ мощностью 200 мегаватт. Он обеспечивает лодке скорость до 16 узлов в надводном положении и 31 узел в подводном, и имеет длительный срок службы, соответствующий периоду эксплуатации субмарины. Согласно другим источникам, скорость у субмарины немного больше, составляя 35 узлов, и она может бесшумно идти под водой на скорости 20 узлов.

«Северодвинск» имеет гидроакустический комплекс «Иртыш-Амфора» с габаритной сферической антенной, гидроакустические антенные решетки по бортам и буксируемую антенную решетку для поиска в задней полусфере. На лодке установлена радиолокационная станция МРК-50 «Альбатрос» для навигации и надводного поиска. А еще у нее есть комплекс радиоэлектронного обеспечения / противодействия.

Вооружение подводной лодки состоит из четырех стандартных торпедных аппаратов диаметром 10 533 мм и четырех торпедных аппаратов диаметром 650 мм. В них могут размещаться самонаводящиеся торпеды и ракеты 3M54 «Калибр» в противокорабельной, наземной и противолодочной версии. Для еще большего усиления огневой мощи «Ясени» оснащены системами вертикального пуска ракет, которые находятся позади рубки. В них размещаются сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Подводная лодка типа «Вирджиния» разрабатывалась как недорогой вариант на замену недолговечной субмарине «Сивулф». Эта лодка обладала великолепными характеристиками, но была невероятно дорогой. В этом смысле «Вирджиния» оказалась весьма успешной и превратилась в главный корабль подводных сил ВМС США.

Имея в длину 115 метров, «Вирджиния» всего на пять метров короче «Ясеня». Однако водоизмещение у нее в два раза меньше. Экипаж лодки 113 человек, а в качестве силовой установки она использует ядерный реактор GE S9G, который приводит в действие не обычный винт, а две турбины и гребной винт в кольцевом обтекателе. Скорость лодки в надводном положении 25 узлов, а под водой 35. На скорости 25 узлов «Вирджиния» такая же бесшумная, как и лодка типа «Лос-Анджелес», стоящая у стенки.

Как и у российской лодки, главная гидроакустическая станция на субмарине «Вирджинии» сферическая, и размещается она в носовой части. Но начиная с серии «Блок III», гидроакустическая станция BQQ-10 заменена на широкоапертурную, которая также размещается в носовой части. Их дополняют антенные решетки по правому и левому борту, которые относятся к типу легковесных широкоапертурных. Они состоят из двух комплектов оптоволоконных акустических датчиков по три в каждом. Такие антенные решетки эффективно обнаруживают дизель-электрические подводные лодки противника. С кормы поиск и обнаружение обеспечиваются буксируемой пассивной антенной решеткой TB-29 (A). И наконец, высокочастотная гидроакустическая антенная решетка в рубке и передней части позволяет «Вирджинии» обнаруживать мины и уклоняться от них.

У этой лодки всего четыре 533-мм торпедных аппарата, обеспечивающих пуск тяжелых самонаводящихся торпед Mk.48 (ADCAP), которые применяются против надводных кораблей и подводных лодок. У нее на вооружении также имеются противокорабельные ракеты UGM-84 «Саб-Гарпун». В ранних версиях субмарины в вертикальных пусковых установках использовались 12 ракет «Томагавк», но в серии «Блок III» им на смену пришли две пусковые установки револьверного типа с тем же количеством ракет. На лодке «Вирджиния» серии «Блок V» количество пусковых установок будет увеличено, и тогда каждая субмарина сможет нести на борту до 40 «Томагавков».

Кто же победит в случае прямого столкновения между «Вирджинией» «Блок III» и «Северодвинском»? Обе подводные лодки стали пиком технической мысли и развития технологий в своих странах, и силы у них примерно равны. «Северодвинск» немного медленнее, но у него больше глубина погружения. «Вирджиния» быстрее, но как сообщается в издании «Комбат Шипс оф зе Уорлд» (Combat Ships of the World), ее корпус прошел испытания на максимальной глубине 488 метров. У нее наверняка есть ряд преимуществ в гидролокации, что объясняется установкой широкоапертурных ГАС.

Что касается вооружения, то две лодки примерно равны, хотя у «Северодвинска» есть противокорабельная версия ракеты 3M54 «Калибр», что позволяет ей быстро наносить удар легкой торпедой, доставляемой к цели этой ракетой. Этим она чем-то напоминает снятую с вооружения американскую ракету подводного пуска «Саброк».

«Вирджиния» малошумнее российской подлодки, и у нее лучше гидролокационная станция. В ходе подводной войны это бесподобное сочетание. Лодка может перемещаться и следить за целями таким образом, что это выдаст «Северодвинск». Но в пользу «Северодвинска» говорит то, что он со своими противолодочными ракетами быстрее реагирует на внезапно появляющиеся цели. Но в ближайшем будущем эффективность ГАС «Вирджинии» повысится за счет регулярного обновления программного обеспечения. На «Северодвинске» такое обновление может оказаться невозможным, да и меры по снижению шумности этой лодки осуществить будет непросто. В целом, преимущество следует отдать «Вирджинии».

В долгосрочной перспективе соперничество между двумя субмаринами может привести к включению в их состав подводных необитаемых аппаратов и прочих образцов новой техники. После окончания холодной войны и даже после 11 сентября Соединенные Штаты не уделяли особого внимания войне подводных лодок. Но поскольку США сейчас вновь придают повышенное значение войне между крупными державами, и в частности, войне подводных лодок, американские субмарины наверняка снова обгонят своих российских конкурентов.