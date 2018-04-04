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В Северной Осетии военные разгромили лагерь «боевиков»: эффектные кадры учений
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В Северной Осетии военные разгромили лагерь «боевиков»: эффектные кадры учений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ликвидация стоянки «боевиков» — это только один из элементов полевого выхода, бойцы также учатся вести разведку в тылу противника и отрабатывают засадную тактику.
В Северной Осетии разведчики 58-ой армии разгромили лагерь «боевиков». По легенде учений, «террористы» забрались в горы на 2 тысячи метров, военнослужащие, передвигаясь боевыми двойками, скрытно окружили стоянку «бандитов» и нанесли внезапный удар.
Ликвидация стоянки «боевиков» — это только один из элементов полевого выхода, бойцы также учатся вести разведку в тылу противника и отрабатывают засадную тактику. Но одной стрельбой дело не ограничилось. В работе спецназа мелочей не бывает — каждый разведчик должен знать, где и как поставить лагерь или обустроить схрон.
Секреты мастерства в горах Северной Осетии постигли около сотни военнослужащих.
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