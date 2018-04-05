Ещё
В музее Екатеринбурга открылась экспозиция о борьбе с терроризмом в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В музее Екатеринбурга открылась экспозиция о борьбе с терроризмом в Сирии 

ТАСС 52 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Первая экспозиция, посвященная применению Вооруженных сил РФ в борьбе с международным терроризмом в Сирии, открылась в Музее боевой славы Урала в Екатеринбурге, который расположен Окружном доме офицеров. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Первая экспозиция о борьбе с терроризмом в Сирии открылась в Екатеринбурге. На выставке представлены беспилотный летательный аппарат и квадрокоптер, обмундирование сирийских военнослужащих со знаками отличия, макет бронеавтомобиля «Тигр», находящегося на вооружении ВС РФ, государственные награды Сирийской Арабской Республики, агитационные материалы и даже одежда бойца запрещенной в РФ организации «Исламское государство», — сказали там.
Большинство экспонатов было предоставлено музею командованием Центрального военного округа и его ансамблем песни и пляски. «Музей занимается военной историей. Так как наша армия участвует в борьбе с международным терроризмом в Сирии прямо сейчас, наша обязанность сохранять и рассказывать посетителям музея актуальную и достоверную информацию», — сказал журналистам заведующий военно-историческим залом музея Анатолий Лопатин.
Он добавил, что экспозиция будет постоянной, ее планируется регулярно пополнять.
Операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в этой республике.
ТАСС: последние новости
Власти США решили подключить к охране границы с Мексикой Нацгвардию Авиагруппа "Русские витязи" отмечает свое 27-летие Пентагон: командиры сил США в Сирии сами определяют численность войск для решения задач
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге104
«Крым захватим танками»308
В Подмосковье обвалились цены на дачи97
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова124
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством110
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение