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На VII Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча замминистра обороны РФ А. В. Фомина со вторым министром обороны Республики Сингапур Онг…
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На VII Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча замминистра обороны РФ А. В. Фомина со вторым министром обороны Республики Сингапур Онг… 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава сингапурской делегации выразил заинтересованность в развитии конструктивного межведомственного диалога в формате «СМОА плюс».
Стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества между Россией и Сингапуром в военной области.
Генерал-полковник А. В. Фомин проинформировал о готовности российской стороны продолжить практику заходов кораблей Военно-Морского Флота в главную военно-морскую базу Сингапура Чанги. Глава сингапурской делегации выразил заинтересованность в развитии конструктивного межведомственного диалога в формате «СМОА плюс».
Заместитель главы российского оборонного ведомства поддержал данную инициативу и, в свою очередь, пригласил сингапурскую сторону направить своих представителей на Международную конференцию по разминированию, Армейские международные игры «АрМИ-2018» и Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018».
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