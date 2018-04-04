На VII Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча замминистра обороны РФ А. В. Фомина со вторым министром обороны Республики Сингапур Онг…

Глава сингапурской делегации выразил заинтересованность в развитии конструктивного межведомственного диалога в формате «СМОА плюс». Стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества между Россией Сингапуром в военной области. Генерал-полковник А. В. Фомин проинформировал о готовности российской стороны продолжить практику заходов кораблей Военно-Морского Флота в главную военно-морскую базу Сингапура Чанги. Глава сингапурской делегации выразил заинтересованность в развитии конструктивного межведомственного диалога в формате «СМОА плюс». Заместитель главы российского оборонного ведомства поддержал данную инициативу и, в свою очередь, пригласил сингапурскую сторону направить своих представителей на Международную конференцию по разминированию, Армейские международные игры «АрМИ-2018» и Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018».