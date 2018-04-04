«Бильд»: по следам ядерных ракет Путина

Литвой. Президент России Владимир Путин бахвалится новым супероружием — ядерным оружием с дальностью действия более 11 тысяч километров, крылатыми ракетами с ядерным двигателем, гиперзвуковым оружием и мегаторпедами. Большая часть — не более чем научная фантастика и пропаганда. Российские военные эксперты раскрыли в интервью «Бильд», что некоторым из продемонстрированных Путиным компьютерных симуляций и кадров испытания оружия, которые должны иллюстрировать разрушительную силу российского ядерного арсенала, уже более 25 лет или же они вообще ненастоящие. Но для Европы это второстепенно. Ибо угроза для Центральной Европы и без нового супероружия вполне реальна — и очень близка. «Бильд» отправился по следам ракет, которые действительно угрожают Европе, ведь их взрывная волна могла бы стереть бы с лица Земли Берлин: ракеты «Искандер». Их дальность действия составляет почти 450 километров. Они могут оснащаться ядерными боеголовками и поражать цели на территории Германии , долетая до Франкфурта-на-Одере, а Берлин уничтожив взрывной волной. Размещены они не так далеко — в российском эксклаве Калининграде , бывшем Кёнигсберге . До Берлина — менее 500 километров по прямой. Ракеты находятся в центре восточной части ЕС — между Польшей

Солдатово, бывший Фридрихсталь, расположен к западу от Калининграда. За шоссе небольшие дороги ведут в лес. Мужчина катит велосипед и собирает хворост для костра. По его словам, он здесь раньше работал, правда, уже давно. Больше он ничего не говорит. Но его взгляд красноречив: вам не обязательно все знать.

Неровная дорога ведет к желтым воротам. На них еще хорошо видна эмблема российских ракетных войск. В конце прошлого тысячелетия за этими воротами размещалось ядерное оружие, нацеленное на Германию и Западную Европу. Сначала советское, затем российское. Большинство ракетных шахт и бункеров для боеголовок заброшены, сегодня они пригодны лишь как декорация для игроков в пейнтбол. Но опасность снова реальна, причем она совсем рядом: в лесах вокруг Солдатова и по всей Калининградской области снова размещаются стратегические ядерные силы России . На этот раз ракеты направлены не на Западную Европу, а на прежних «союзников»: Польшу, Чехию , Прибалтику, на Восточный Берлин и Узедом , а также на Скандинавию. Новый приказ: грозить новому врагу у его дверей. Например, отсюда: город Черняховск , бывший Инстербург, в часе езды на автомобиле от Солдатова. Здесь в лесочках, в оврагах, часто на небольших реках располагается 152-я российская ракетная бригада. Ее хорошо маскируют деревья и холмы. Ракеты «Искандер» — очень современные и мобильные — постоянно перемещаются в регионе вокруг Черняховска и Солдатова. За Инстербургом дороги утыкаются в оцепление и шлагбаумы. Вокруг разъезжают военные грузовики и джипы. Патрули совершают свои обходы. То, что в лесах за ними находятся войска, видно по офицерским квартирам на окраинах местечка, старым советским новостройкам, неоштукатуренным и покосившимся еще со времени их постройки, и по дорогам, которые даже трудно так назвать, до такой степени они разбиты военными конвоями.

В 500 метрах от одной замаскированной ракетной установки на холме стоит Игорь около своей новой «Мазды». Ему 54 года, и он ждет жену, которая совершает вечернюю прогулку с палками для скандинавской ходьбы. Он знает только о «ракетах». Ядерные боеголовки? «Ах, кто его знает…», — говорит он, усмехается и дает понять, что все, мол, постоянно меняется. Это должно означать: они то здесь, то где-то в другом месте.

Однако одна площадка остается неизменной на протяжении десятилетий: местность вокруг соседних деревушек Колосовки и Переславского к востоку от Калининграда. Здесь расположена штаб-квартира тактического ядерного подразделения российских войск — ядерный форпост Путина посреди Восточной Европы. В Переславском небольшая неприметная дорога между советскими панельными домами ведет к штаб-квартире. Отсюда в случае войны будут управлять ракетами. Здесь будут решать, когда и куда отправятся тягачи для транспортировки ракет. Сюда поступают приказы из московского Кремля, пусть до него и тысяча километров.