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Ан-225 «Мрия» отправляется в первый после модернизации коммерческий рейс
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Ан-225 «Мрия» отправляется в первый после модернизации коммерческий рейс 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Киев, 3 апреля /Синьхуа/ — Сегодня самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» /"Мечта"/ вылетел из аэропорта «Киев-Антонов», находящегося в 25 км от украинской столицы, для выполнения первого коммерческого рейса после проведенной модернизации.
Пресс-служба госпредприятия «Антонов» на своей странице в «Фейсбуке» заявила, что Ан-225 направляется в германский Лейпциг, откуда и начнется его коммерческая миссия, однако не раскрыла дальнейший маршрут воздушного судна. В то же самое время местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что из ФРГ «Мрия» полетит в Азию.
Ан-225 «Мрия» был разработан в 1980-х годах. Этот самолет имеет шесть двигателей и размах крыльев, соразмерный длине футбольного поля, — 88 метров. На счету Ан-225 — 240 мировых рекордов, в том числе транспортировка самого тяжелого груза массой 253 тонны.
Некоторое время назад «Антонов» установил на борту Ан-225 новое навигационное оборудование. —0—
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