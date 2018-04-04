Зенитчики ЮВО на Кубани учатся прикрывать войска от воздушного нападения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости . Боевые расчеты зенитного ракетного соединения Южного военного округа приступили к отработке прикрытия войск и важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника на краснодарском полигоне Молькино, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

"Специалисты войсковой ПВО решают поставленные задачи с применением переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска», зенитных артиллерийских комплексов «Шилка», зенитных ракетных систем (комплексов) «Бук-М2», «Стрела-10», «Тор» и «Оса», — сказал он.

В ходе полевого выхода 90% учебного времени отводится на занятия по тактической, специальной и технической подготовке. Помимо этого, военнослужащие совершенствуют навыки вождения боевых машин. На последнем этапе полевого выхода, в середине апреля, с подразделениями будут проведены тренировки по управлению огнем в составе дивизионов и электронные пуски из штатного вооружения.

Всего на полевые занятия привлечены более 500 военнослужащих и задействованы около 70 единиц вооружения и военной техники.