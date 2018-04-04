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Для обслуживания МС-21 по всему миру создадут сервисные центры
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Для обслуживания МС-21 по всему миру создадут сервисные центры 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Правительство выделит средства на создание сети авиационных сервисов по бесперебойному техническому обслуживанию отечественных самолётов МС-21 и «Сухой Суперджет 100». Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 4 апреля.
Документом утверждены Правила субсидирования из бюджета российских компаний. Деньги будут выделяться им на «реализацию проектов по созданию, в том числе за рубежом, сети авиационных сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365». Также часть средств будет направлена изготовителям воздушных судов для формирования первоначального склада запасных частей и переподготовку авиационного персонала.
«Субсидия предназначена для обеспечения бесперебойной эксплуатации отечественных самолётов «Сухой Суперджет 100» и перспективных МС-21 путём создания распределённой сети авиационных сервисных центров, предоставляющих услуги по оперативному обеспечению эксплуатантов этих воздушных судов запасными частями и средствами наземного обслуживания», — говорится справке Правительства к постановлению.
Отмечается, что на эти цели в бюджете на 2018 год предусмотрено 1,13 миллиарда рублей, на 2019 год — 1,22 миллиарда, на 2020 год — 2,41 миллиарда рублей.
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