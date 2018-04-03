Европейский оператор сообщил о восстановлении работы системы управления воздушным движением

Европейская организация безопасности воздушной навигации восстановила работы европейской системы планирования и управления воздушным движением.

«После возобновления работы системы ETFMS (Усовершенствованной тактической системы управления воздушным движением) оператор сети перезапустил обычные операции управления потоками. Это было сделано после масштабных внутренних испытаний и в координации с аэропортами, авиакомпаниями и управлениями воздушным движением по всей Европе и за ее пределами», — говорится в сообщении Eurocontrol.

Ранее оператор сообщил о сбое в европейской системе управления воздушным движением.