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Европейский оператор сообщил о восстановлении работы системы управления воздушным движением
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Европейский оператор сообщил о восстановлении работы системы управления воздушным движением 

RT на русском 1 час назад
Европейская организация безопасности воздушной навигации восстановила работы европейской системы планирования и управления воздушным движением.
«После возобновления работы системы ETFMS (Усовершенствованной тактической системы управления воздушным движением) оператор сети перезапустил обычные операции управления потоками. Это было сделано после масштабных внутренних испытаний и в координации с аэропортами, авиакомпаниями и управлениями воздушным движением по всей Европе и за ее пределами», — говорится в сообщении Eurocontrol.
Ранее оператор сообщил о сбое в европейской системе управления воздушным движением.
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