США привлекут Нацгвардию к охране границы с Мексикой

Трамп распорядился привлечь Нацгвардию к охране границы с Мексикой

"Министру обороны следует оказать содействие министерству внутренней безопасности (МВБ) в обеспечении охраны южной границы и осуществлении других необходимых действий с целью остановить поток наркотиков, контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также незаконных иммигрантов. Министру обороны следует задействовать национальных гвардейцев для содействия в выполнении данной миссии", — указал Трамп.

Он ожидает в течение 30 дней от глав Пентагона и МВБ доклада, подготовленного совместно с министерством юстиции , о ситуации на границе, а также плана дальнейших действий с рекомендациями, что еще можно предпринять для "защиты границы и обеспечения безопасности США".

По словам Трампа, "ситуация на южной границе достигла критической точки". "Беззаконие, которое продолжает царить там, несовместимо с нормами жизни, безопасностью и суверенитетом нашего народа, — подчеркнул он. — У моей администрации не остается иного выхода, как действовать". Сколько конкретно национальных гвардейцев предполагается направить на границу с Мексикой, ни Белый дом, ни Пентагон пока не раскрывают.

Во вторник Трамп сообщил, что собирается привлечь американских военнослужащих к охране границы с Мексикой. По его словам, межведомственное обсуждение данного вопроса уже состоялось, но будет продолжаться. При этом президент в очередной раз высказался за строительство там защитной стены "протяженностью порядка 700-800 миль" (1,1 тыс. км — 1,3 тыс. км).