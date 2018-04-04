Мексика не поняла слова Трампа об армии на границе

МИД Мексики потребовал от президента США Дональда Трампа объяснить его высказывание о привлечении военнослужащих к охране общей границы. Мехико отправил запрос по официальным каналам, передает РИА Новости.
Ранее американский лидер отметил, что привлечет армию к охране границ с Мексикой. Хозяин Белого дома намеревался обсудить эту перспективу с Пентагоном.
Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что миграционная политика определяется в соответствии с правом и суверенитетом страны, а не исходя из внешнего давления и угроз.