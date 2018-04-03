В тюменском ТЦ прошли пожарно-тактические учения

В торговом центре «Фаворит» в Тюмени состоялись пожарно-тактические учения, сообщает kp.ru . После срабатывания автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения посетители и сотрудники кинотеатров, зоны развлечения, магазинов, фитнес-центра оперативно покинули территорию.

«Подразделения, прибывшие первыми на место, уточнили у администрации место расположения очага возгорания. После чего провели разведку и организовали «спасение» людей, которые оказались блокированы в одном из залов кинотеатра», — рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области

Как отметил заместитель начальника управления Андрей Михнович, проведённые учения показали, что подразделения пожарно-спасательного гарнизона Тюмени готовы к выполнению задач по предназначению.