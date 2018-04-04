«Алмаз‐Антей» опроверг «невидимость» ракеты сбившей MH17 над Донбассом

Российский концерн ВКО «Алмаз‐Антей» опроверг информацию международной следственной группы о невидимости для радиолокационных станций ракеты, сбившей в 2014 году Boeing MH17 над Донбассом, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на представителей концерна.

По информации специалистов концерна, предполагаемая ракета класса «Бук» имеет диапазон скорости и летные характеристики, позволяющие легко засечь ее российским радиолокационным станциям.

Если бы зенитная управляемая ракета «Бук» была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с Boeing-777 (МН17) она имела бы скорость порядка 600–620, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а значит, была бы в обязательном порядке зафиксирована первичным радиолокатором ТРЛК

«Утес-Т»

Ранее голландская прокуратура представила доклад международной следственной группы по делу о крушении Boeing на Украине . В документе сообщалось, что существует вероятность того, что ракета могла быть невидима для российских радаров, пишет газета «Известия»

Тогда одной из возможных причин эксперты назвали скорость ракеты, которая намного выше скорости Boeing. По их данным, «гражданская радиолокационная станция настроена таким образом, чтобы такие быстрые объекты обычно были не видны на изображениях с радаров».

Международные следователи утверждают, что «никаких других самолетов рядом с MH17 на предоставленных изображениях не видно».

Пассажирский Boeing 777, совершавший рейс по маршруту