Путин заявил об отсутствии ограничений для передачи Турции технологий по С-400 

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Военно-политических ограничений для совместного с Турцией производства зенитных ракетных комплексов С-400 или передачи соответствующих технологий у российской стороны нет, этот вопрос носит коммерческий характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отвечая на соответствующий вопрос турецких журналистов.
"Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия, либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов", — сказал российский лидер. «Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет», — добавил Путин.