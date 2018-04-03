Путин заявил об отсутствии ограничений для передачи Турции технологий по С-400

"Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия, либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов", — сказал российский лидер. «Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет», — добавил Путин.