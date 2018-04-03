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Путин заявил об отсутствии ограничений для передачи Турции технологий по С-400
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Путин заявил об отсутствии ограничений для передачи Турции технологий по С-400 

ТАСС 56 минут назад
АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Военно-политических ограничений для совместного с Турцией производства зенитных ракетных комплексов С-400 или передачи соответствующих технологий у российской стороны нет, этот вопрос носит коммерческий характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отвечая на соответствующий вопрос турецких журналистов.
"Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия, либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов", — сказал российский лидер. «Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет», — добавил Путин.
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