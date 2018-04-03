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Компьютерный сбой привел к задержке 15 тысяч самолетов
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Компьютерный сбой привел к задержке 15 тысяч самолетов 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Сбой европейской системы тактического управления авиапотоками (EFTMS) (ее возможности сократились минимум на 10 процентов — Прим. ред.) привел к массовым задержкам рейсов. Еще днем в 15:00 по московскому времени Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol сообщила в Twitter о сбое. Пришлось ограничить вылеты во всех аэропортах Европы до полного устранения неполадок. Пока этого сделать не удалость, но в 18:20 по московскому времени был открыт доступ к системе управления потоками в резервном режиме. Работы продолжаются.
Для ЕС это не первый случай. И хотя в авиации все системы дублируются, но даже штатный перевод управления воздушным движением с одной системы на другую снижает пропускную способность неба. Так в Варшаве на полгода ограничивали воздушное движение для того, чтобы перейти на новую систему управления.
В Московском воздушном пространстве аналогичный переход был произведен в октябре прошлого года. Тогда запускали новую отечественную систему управления. Как подтвердили «РГ» в Госкорпорации по организации воздушного движения, сбоев повлиявших на воздушное движение при переходе на новую систему не было. Никто не ограничивал движение самолетов в центральной части России.
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