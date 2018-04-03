Компьютерный сбой привел к задержке 15 тысяч самолетов

Сбой европейской системы тактического управления авиапотоками (EFTMS) (ее возможности сократились минимум на 10 процентов — Прим. ред.) привел к массовым задержкам рейсов. Еще днем в 15:00 по московскому времени Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol сообщила в Twitter о сбое. Пришлось ограничить вылеты во всех аэропортах Европы до полного устранения неполадок. Пока этого сделать не удалость, но в 18:20 по московскому времени был открыт доступ к системе управления потоками в резервном режиме. Работы продолжаются.

Для ЕС это не первый случай. И хотя в авиации все системы дублируются, но даже штатный перевод управления воздушным движением с одной системы на другую снижает пропускную способность неба. Так в Варшаве на полгода ограничивали воздушное движение для того, чтобы перейти на новую систему управления.