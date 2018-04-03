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Разведчики ЦВО в Самарской области отработали рейдовые действия в тылу условного противника
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Разведчики ЦВО в Самарской области отработали рейдовые действия в тылу условного противника 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие совершили марш-бросок, нарушили коммуникации командного пункта «противника», вышли в новый район, который удерживался условным незаконным формированием, и овладел им.
С разведчиками Центрального военного округа (ЦВО) проведено занятие по специальной подготовке на Рощинском полигоне в Самарской области. Военнослужащие отработали рейдовые действия в тылу условного противника.
В ходе мероприятия личный состав разведподразделений совершил марш-бросок и вывел из строя стратегические объекты, нарушил коммуникации командного пункта «противника», вышел в новый район, который удерживался условным незаконным формированием, и овладел им.
В занятии приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.
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