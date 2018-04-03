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Командование ЮВО обсудило с главами 15 субъектов Российской Федерации порядок взаимодействия в случае возникновения ЧС
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Командование ЮВО обсудило с главами 15 субъектов Российской Федерации порядок взаимодействия в случае возникновения ЧС 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе совещания в режиме реального времени были рассмотрены вопросы по предупреждению и ликвидации ледовых заторов на реках и паводков в зоне ответственности округа.
Командование Южного военного округа (ЮВО) провело видеоконференцию с уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти 15 субъектов Российской Федерации, на территории которых дислоцируются соединения и воинские части ЮВО.
В ходе совещания, организованного по инициативе командования округом, в режиме реального времени были рассмотрены вопросы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), в том числе ледовых заторов на реках и паводков в зоне ответственности округа.
Также на видеоконференции командование ЮВО и представители субъектов Российской Федерации определили порядок привлечения авиации, наземной техники и личного состава Минобороны России в случаях возникновения ЧС.
Особое внимание было уделено вопросам безопасности при оцеплении районов бомбометания в случае ликвидации ледяных заторов.
Войска ЮВО находятся в постоянной готовности к оказанию помощи при ЧС и выделят все возможные силы и средства для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, в которых может оказаться население субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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