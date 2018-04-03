Командование ЮВО обсудило с главами 15 субъектов Российской Федерации порядок взаимодействия в случае возникновения ЧС

В ходе совещания в режиме реального времени были рассмотрены вопросы по предупреждению и ликвидации ледовых заторов на реках и паводков в зоне ответственности округа.

Командование Южного военного округа (ЮВО) провело видеоконференцию с уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти 15 субъектов Российской Федерации , на территории которых дислоцируются соединения и воинские части ЮВО.

В ходе совещания, организованного по инициативе командования округом, в режиме реального времени были рассмотрены вопросы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), в том числе ледовых заторов на реках и паводков в зоне ответственности округа.

Также на видеоконференции командование ЮВО и представители субъектов Российской Федерации определили порядок привлечения авиации, наземной техники и личного состава Минобороны России в случаях возникновения ЧС.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности при оцеплении районов бомбометания в случае ликвидации ледяных заторов.

Войска ЮВО находятся в постоянной готовности к оказанию помощи при ЧС и выделят все возможные силы и средства для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, в которых может оказаться население субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.