В Оренбургской области с инженерами ЦВО прошло занятие по борьбе с ледоходами и паводками

В ходе мероприятий военнослужащие провели инженерную разведку в предполагаемых местах ледовых заторов, расчет взрывчатых веществ для защиты мостов и гидротехнических сооружений.

На Тоцком полигоне в Оренбургской области с инженерами Центрального военного округа (ЦВО) прошло занятие по борьбе с ледоходами и паводками.

В ходе мероприятий военнослужащие провели инженерную разведку в предполагаемых местах ледовых заторов, расчет взрывчатых веществ для защиты мостов и гидротехнических сооружений. Также личный состав отработал организацию и проведение аварийно-спасательных работ.

В занятиях приняли участие более 60 военнослужащих, была задействована инженерная техника.