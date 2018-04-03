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В Оренбургской области с инженерами ЦВО прошло занятие по борьбе с ледоходами и паводками
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В Оренбургской области с инженерами ЦВО прошло занятие по борьбе с ледоходами и паводками 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятий военнослужащие провели инженерную разведку в предполагаемых местах ледовых заторов, расчет взрывчатых веществ для защиты мостов и гидротехнических сооружений.
На Тоцком полигоне в Оренбургской области с инженерами Центрального военного округа (ЦВО) прошло занятие по борьбе с ледоходами и паводками.
В ходе мероприятий военнослужащие провели инженерную разведку в предполагаемых местах ледовых заторов, расчет взрывчатых веществ для защиты мостов и гидротехнических сооружений. Также личный состав отработал организацию и проведение аварийно-спасательных работ.
В занятиях приняли участие более 60 военнослужащих, была задействована инженерная техника.
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