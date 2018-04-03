В рамках АрМИ завершился Всеармейский конкурс горных подразделений «Саянский марш-2018»

В соревнованиях приняли участие команды, добившиеся абсолютного лидерства на отборочных этапах в военных округах, родах войск и военно-учебных заведениях Минобороны России

Красноярском крае завершился первый в своём роде Всеармейский конкурс горных подразделений в зимних условиях «Саянский марш-2018».

Для участия в конкурсе на площадку Центрального военного округа прибыли штатные горные подразделения, добившиеся абсолютного лидерства на отборочных этапах в военных округах, родах войск и военно-учебных заведениях Минобороны России.

Военнослужащие команд-участниц обучены действовать и выживать в условиях горной местности, эффективно преодолевать различные горные препятствия с использованием горного снаряжения.

Организатор конкурса — Управление физической подготовки и спорта Вооружённых Сил РФ

Команды военных округов, Воздушно-десантных войск, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (г. Благовещенск), Новосибирского высшего военного командного училища, Военного института физической культуры ( г. Санкт-Петербург ), а также женская сборная команда ВС РФ в течение двух дней совершили 50-километровый марш по территории природного парка Ергаки.

Организаторы конкурса многокилометровую дистанцию, проложенную в заснеженных горах на высотах от 1350 до 4000 метров над уровнем моря, усложнили 11 специальными задачами. Подразделения в ограниченных временных рамках выполнили задачи по поиску пострадавшего в лавине, спуску на горных лыжах по неподготовленным склонам в связках, стрельбе в составе группы в горах, ведению разведки целей наблюдением, подъёму «пострадавшего» на скальном участке, метанию гранат на точность, подъёму в «кошках» по леднику к вершине с последующим спуском с неё по закреплённой верёвке.

Задачи абсолютно новой в истории АрМИ конкурсной дисциплины организаторы конкурса «Саянского марша» сформулировали по-военному лаконично: совершенствование профессиональных навыков командиров в управлении подразделениями в горах; проверка слаженности подразделений, а так же способности военнослужащих применять вооружение и использовать горное снаряжение при выполнении задач в горах. Причём, в зимний период. «Время года, — акцентирует внимание представитель Управления физической подготовки и спорта ВС РФ, — стало принципиальным моментом в ходе разработки конкурсного положения. „Саянский марш“ является единственной конкурсной дисциплиной в пакете Всеармейских состязаний, проводящийся в сложнейший климатический сезон».

Минувший опыт подготовки в рамках конкурсной программы показал, что скрупулёзный анализ результатов отборочных этапов состязания позволяет своевременно и продуктивно корректировать качество процесса подготовки военнослужащих. Причём, за счёт усложнения «провисающего» учебного элемента путём ужесточения линейки штрафных баллов и усложнения трассы прохождения. Это делается для того, чтобы в ходе последующей подготовки личный состав имел возможность подтянуть выявленный «слабый» элемент в боевой выучке. Ведь весь блок конкурсного процесса базируется на принципах единой программы боевой подготовки гонных бойцов.

Большую часть тренировочного времени личный состав штатных подразделений, предназначенных для выполнения задач в горной и высокогорной местности, проводит на домашних, адаптированных под тематический профиль учебно-тренировочных площадках. До главного старта возможность оценить их наработанные навыки представители Управления физической подготовки и спорта ВС РФ имеют лишь в короткий период пребывания групп на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» ( Кабардино-Балкарская республика ). Но и этого времени профильным специалистам военного ведомства достаточно, чтобы разобраться не только в уровне горной подготовленности завтрашних конкурсантов, но и, по их показателям, оценить степень обученности личного состава на местах. И, если есть возникнет момент беспокойства, вовремя обратить внимание инструкторского состава частей и подразделений на проявившее себя «слабое место».

Так было, например, с этапом прохождения «Подъёма „в кошках“ по леднику к вершине с последующим спуском с неё по закреплённой верёвке». Данный элемент подготовки используется в ходе выполнения таких задач, как захват высокогорного перевала и преодоление разведгруппой труднодоступного участка с преследуемой целью внезапного нападения на противника. Вовремя подмеченный пробел в подготовке и своевременные рекомендации специалистов Управления физической подготовки и спорта ВС РФ помогли конкурсантам «Саянского марша» вернуться в рамки конкурсных нормативов.

Организаторы конкурса убеждены в том, что у «Саянского марша» будет большое будущее. Офицеры апеллируют к тому, что схожая конкурсная программа успешно прижилась у зарубежных коллег. Например, у австрийских горных специалистов под названием «Эдельвейский рейд». Конкурсные условия «Саянского марша» оказались сложнее австрийских нормативов. Отечественная наработка гораздо технически насыщена, более сложна в исполнении, да и критерии судейства — не чета австрийским. Всё это, удачно сведённое в единую систему, позволит Управлению физической подготовки и спорта ВС РФ уже в следующем году позиционировать «Саянский марш» как конкурс международного уровня, с приглашением для участия в его стартах профильных специалистов иных стран.

Кубок конкурса и золотые медали достались команде Центрального военного округа. Серебряные медали взяли горные бойцы Воздушно-десантных войск. На третью ступеньку пьедестала поднялась команда Военного института физической культуры (г. Санкт-Петербург).