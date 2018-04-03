ГД приняла в I чтении проект о расширении полномочий сотрудников Росгвардии

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о наделении сотрудников Росгвардии рядом дополнительных полномочий.

В пояснительной записке они напоминают, что военнослужащие Росгвардии в случае выявления административного правонарушения могут доставить нарушителя в отделения ОВД , Росгвардии или помещения органа местного самоуправления для составления протокола. А у сотрудников подразделений вневедомственной охраны, которые вошли в состав Росгвардии, нет таких полномочий. Законопроект предлагает устранить этот недочет.

Также законопроектом предлагается наделить замначальника военной автоинспекции оперативно-территориального соединения войск Росгвардии полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в отношении должностного лица воинской части, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, а также в отношении водителя транспортного средства войск Росгвардии. Сейчас этим правом наделены: начальник военной автомобильной инспекции, замначальника военной автоинспекции и начальник военной автоинспекции оперативно-территориального соединения.

Кроме того, авторы напоминают, что Росгвардию контролирует соблюдение законодательства в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности.

В этой связи авторы законопроекта предлагают наделить должностных лиц Росгвардии правом получать сведения о наличии или отсутствии у граждан медицинских противопоказаний к владению огнестрельным оружием, осуществлению охранной деятельности, а также результаты медицинского освидетельствования в связи с производством по делам об административных правонарушениях.