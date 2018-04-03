Ещё
ГД приняла в I чтении проект о расширении полномочий сотрудников Росгвардии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГД приняла в I чтении проект о расширении полномочий сотрудников Росгвардии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о наделении сотрудников Росгвардии рядом дополнительных полномочий.
Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России".
В пояснительной записке они напоминают, что военнослужащие Росгвардии в случае выявления административного правонарушения могут доставить нарушителя в отделения ОВД, Росгвардии или помещения органа местного самоуправления для составления протокола. А у сотрудников подразделений вневедомственной охраны, которые вошли в состав Росгвардии, нет таких полномочий. Законопроект предлагает устранить этот недочет.
Также законопроектом предлагается наделить замначальника военной автоинспекции оперативно-территориального соединения войск Росгвардии полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в отношении должностного лица воинской части, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, а также в отношении водителя транспортного средства войск Росгвардии. Сейчас этим правом наделены: начальник военной автомобильной инспекции, замначальника военной автоинспекции и начальник военной автоинспекции оперативно-территориального соединения.
Кроме того, авторы напоминают, что Росгвардию контролирует соблюдение законодательства в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности.
В этой связи авторы законопроекта предлагают наделить должностных лиц Росгвардии правом получать сведения о наличии или отсутствии у граждан медицинских противопоказаний к владению огнестрельным оружием, осуществлению охранной деятельности, а также результаты медицинского освидетельствования в связи с производством по делам об административных правонарушениях.
РИА Новости: последние новости
Российские ракетные учения не пугают Минобороны Эстонии Китайская делегация объяснила свой визит в Москву В Абхазии начались совместные с Россией военные учения
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп заявил о жестком отношении к РФ214
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»82
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США113
Новая должность Тулеева и другие события дня62
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу138
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение