Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для школьников в Музее Боевой Славы

Хранитель ключей музея рассказал ребятам о боевом пути 59-й гвардейской Краматорской стрелковой дивизии, которая является прародительницей для ОГРВ ПРРМ.

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели экскурсию для 50 школьников города Тирасполь по Музею Боевой Славы, который расположен на территории военного городка.

Хранитель ключей музея рассказал ребятам о боевом пути 59-й гвардейской Краматорской стрелковой дивизии, которая является прародительницей для ОГРВ ПРРМ.

В ходе экскурсии школьникам продемонстрировали зал, посвященный Великой Отечественной войне, в котором экспонируются различные виды оружия, обмундирование и средства связи времен Великой Отечественной войны.

Экскурсия была приурочена к 74-й годовщине освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков. В рамках военно-патриотического воспитания, военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят Уроки мужества, экскурсии в музее, а также различные акции и конкурсы военной направленности.