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Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для школьников в Музее Боевой Славы
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Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для школьников в Музее Боевой Славы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Хранитель ключей музея рассказал ребятам о боевом пути 59-й гвардейской Краматорской стрелковой дивизии, которая является прародительницей для ОГРВ ПРРМ.
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели экскурсию для 50 школьников города Тирасполь по Музею Боевой Славы, который расположен на территории военного городка.
Хранитель ключей музея рассказал ребятам о боевом пути 59-й гвардейской Краматорской стрелковой дивизии, которая является прародительницей для ОГРВ ПРРМ.
В ходе экскурсии школьникам продемонстрировали зал, посвященный Великой Отечественной войне, в котором экспонируются различные виды оружия, обмундирование и средства связи времен Великой Отечественной войны.
Экскурсия была приурочена к 74-й годовщине освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков. В рамках военно-патриотического воспитания, военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят Уроки мужества, экскурсии в музее, а также различные акции и конкурсы военной направленности.
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