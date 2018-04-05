В Пензенском филиале Военной академии МТО имени генерала армии А. В. Хрулева прошел первый тур IV Международной олимпиады по математике

В интеллектуальных состязаниях принимают участие свыше 170 курсантов из более 40 команд со всей страны.

В Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А. В. Хрулева продолжается всеармейский этап IV Международной олимпиады по математике.

По итогам первого тура, включавшего задачи различного уровня сложности по линейной алгебре, аналитической геометрии и введению в математический анализ, лидирует команда Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского, второе и третье места занимают команды из Военного университета Минобороны России и Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.

Также в число лидеров входят команды Военной академии МТО имени генерала армии А. В. Хрулева, Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» ( г. Воронеж ) и Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

По регламенту на решение четырех задач первого тура IV Международной олимпиады отводилось три часа с максимальным количеством баллов за выполнение задач тура 40. В интеллектуальных состязаниях принимают участие свыше 170 курсантов из более 40 команд со всей страны.