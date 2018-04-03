Шойгу рассказал, когда заработает завод автоматов Калашникова в Венесуэле

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле «идет полным ходом», предприятие вступит в строй до конца 2019 года, сообщил министр обороны республики генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес журналистам во вторник после переговоров с главой российского ведомства Сергеем Шойгу

"До конца следующего, 2019 года, этот завод уже начнет работу", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, работы по строительству предприятия завода «идут полным ходом». «Мы постоянно отслеживаем, как ведутся работы. И необходимо отметить, что этот завод имеет стратегическое значение для независимости Венесуэлы и ее вооруженных сил», — сказал Лопес.