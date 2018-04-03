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Шойгу рассказал, когда заработает завод автоматов Калашникова в Венесуэле
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Шойгу рассказал, когда заработает завод автоматов Калашникова в Венесуэле 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле «идет полным ходом», предприятие вступит в строй до конца 2019 года, сообщил министр обороны республики генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес журналистам во вторник после переговоров с главой российского ведомства Сергеем Шойгу.
"До конца следующего, 2019 года, этот завод уже начнет работу", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, работы по строительству предприятия завода «идут полным ходом». «Мы постоянно отслеживаем, как ведутся работы. И необходимо отметить, что этот завод имеет стратегическое значение для независимости Венесуэлы и ее вооруженных сил», — сказал Лопес.
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