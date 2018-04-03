Сто выстрелов в секунду: кадры боевых стрельб ЗРПК «Панцирь-С1»

Калининградской области прошел отборочный этап конкурса «Ключи от неба» Армейских международных игр.

Ракетно-пушечный комплекс Панцирь С предназначен в первую очередь для стрельбы по воздушным целям, но может применяться и по наземным, для борьбы с бронетехникой противника, при этом он способен вести огонь на ходу. Боекомплект составляет 12 зенитных ракет и почти полторы тысячи снарядов. Этого вполне достаточно для того, чтобы надежно прикрывать целый район в радиусе до двадцати километров на высотах до пятнадцати.

«Я могу произвести пуск, но это может сделать также оператор. Если целей много и мне некогда отвлекаться, это может сделать оператор. Соответственно, машина может стрелять в режиме автоматического пуска», — рассказал командир батареи Панцирь-С1 Денис Полищук

Все параметры стрельбы цифровая техника рассчитывает за доли секунд. Управление стрельбой полностью автоматизировано.

«Ключи от неба» — профессиональный конкурс зенитных подразделений, отборочный этап которого проходит сейчас на Балтфлоте. В рамках международных армейских игр летом этого года лучшие подразделения будут представлять российские вооруженные силы.