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Артиллеристы ЮВО на полевых занятиях под Волгоградом применяют новейший комплекс разведки «Аистенок»
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Артиллеристы ЮВО на полевых занятиях под Волгоградом применяют новейший комплекс разведки «Аистенок» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Комплекс выполнен в виде разборной конструкции, состоящей из отдельных модулей, которые можно переносить расчетом или перевозить на различных транспортных средствах.
Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, на полигоне Прудбой в рамках лагерного сбора осваивают новый современный переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л271 «Аистенок», который поступил в соединение в декабре 2017 года.
Автоматика комплекса способна рассчитать параметры полета минометного боеприпаса калибра от 81 до 120 мм и определить точку старта либо место падения снаряда.
Также система может применяться для контроля стрельбы артиллерийских орудий калибра от 122 до 152 мм. В таком режиме радиолокационная станция засекает разрывы упавших снарядов и вычисляет их местоположение, благодаря чему артиллерия может скорректировать свой огонь для успешного поражения цели.
Комплекс обнаруживает наземные цели, в частности, танки, на дальности от 200 м до 20 км.
«Аистенок» выполнен в виде разборной конструкции, состоящей из набора модулей, пригодных для переноски расчетом или перевозки на различных транспортных средствах.
Общий вес компонентов системы составляет 135 кг. На сборку комплекса и подготовку к работе требуется около 5 минут.
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