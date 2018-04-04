В Адыгее расчеты гаубиц «Мста-Б» и РСЗО «Ураган» ЮВО остановили танковый прорыв условного противника

Для поражения выдвигавшихся резервов противника на расстоянии свыше 10 км уточнённые координаты наводчикам выдали разведывательные группы, применившие КРУС «Стрелец» и БЛА.

Адыгее на полигоне Майкопский расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Южного военного округа (ЮВО) остановили наступление танковой группировки условного противника с помощью станции наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1 «Пантера».

На скрытые позиции артиллеристов с помощью движущихся полноразмерных мишеней имитировался прорыв танков и бронетранспортёров условного противника. Расчёты 152-мм гаубиц «Мста-Б» отработали уничтожение целей прямой наводкой орудий, а 220-мм расчеты РСЗО завершили полное уничтожение бронетехники и живой силы.

Мишени были поражены на дистанции от трёх до пяти километров. Для поражения выдвигавшихся резервов противника на расстоянии свыше 10 км уточнённые координаты наводчикам выдали разведывательные группы, применившие комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», а также расчёты беспилотных летательных аппаратов.

В стрельбах, которые прошли в дневное и ночное время, приняли участие более 400 военнослужащих.