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Расчеты комплексов «Искандер-М» ЮВО на марше в Астраханской области отразили нападение диверсантов условного противника
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Расчеты комплексов «Искандер-М» ЮВО на марше в Астраханской области отразили нападение диверсантов условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения боевого охранения, сопровождавшие ракетчиков, применили дымовую завесу для маскировки колонны движущейся техники и дезориентации нападавших, после чего уничтожили их.
Расчеты дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Южного военного округа, дислоцированных на Кубани, совместно с подразделением противодействия диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) условного противника успешно решили задачи по предотвращению проникновения условного противника на стартовые позиции на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
По замыслу учения в ходе выдвижения на стартовые площадки для проведения пусков ракет условная диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку нападения на ракетчиков.
Подразделения боевого охранения, сопровождавшие ракетные комплексы, применили дымовую завесу для дезориентации противника и маскировки колонны движущейся техники, отработали применение различных тактических приемов для уничтожения условных террористов.
Кроме того, в рамках учения была отработана система связи и организация взаимодействия расчетов ОТРК «Искандер» и подразделения охраны и обороны при совместном выполнении задач.
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