Расчеты комплексов «Искандер-М» ЮВО на марше в Астраханской области отразили нападение диверсантов условного противника

Подразделения боевого охранения, сопровождавшие ракетчиков, применили дымовую завесу для маскировки колонны движущейся техники и дезориентации нападавших, после чего уничтожили их.

Расчеты дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Южного военного округа, дислоцированных на Кубани, совместно с подразделением противодействия диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) условного противника успешно решили задачи по предотвращению проникновения условного противника на стартовые позиции на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

По замыслу учения в ходе выдвижения на стартовые площадки для проведения пусков ракет условная диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку нападения на ракетчиков.

Подразделения боевого охранения, сопровождавшие ракетные комплексы, применили дымовую завесу для дезориентации противника и маскировки колонны движущейся техники, отработали применение различных тактических приемов для уничтожения условных террористов.

Кроме того, в рамках учения была отработана система связи и организация взаимодействия расчетов ОТРК «Искандер» и подразделения охраны и обороны при совместном выполнении задач.