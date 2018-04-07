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Минометчики ЮВО уничтожили условного противника на полигоне Дальний в Дагестане
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Минометчики ЮВО уничтожили условного противника на полигоне Дальний в Дагестане 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание в ходе занятий уделяется стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за складками рельефа местности.
В Дагестане в рамках полевого выхода минометчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), уничтожили условного противника на полигоне Дальний в условиях горно-лесистой местности.
Более ста военнослужащих выполнили боевые стрельбы из минометов «Сани» калибра 120 мм. Всего было задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.
В ходе стрельб минометчики поразили более 80 целей, имитирующих легкобронированную технику, живую силу, огневые точки условного противника, на удалении до 7 тыс. м.
Особое внимание в ходе занятий уделяется стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за складками рельефа местности. Отличительными особенностями стрельбы в горах являются необходимость учета дополнительных данных для определения установок для стрельбы (атмосферное давление, превышение цели над огневой позицией) и сложность определения топогеодезических данных.
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