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Эскадрилья Су-25СМ нанесла удар управляемыми ракетами «противнику» на Кубани
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Эскадрилья Су-25СМ нанесла удар управляемыми ракетами «противнику» на Кубани 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
При выполнении заданий летный состав осваивал способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны «противника» в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям.
Летчики штурмовиков Су-25СМ ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае, в расмках летных-тактических учений отработали нанесение ударов по аэродромам «противника» в составе звена и эскадрильи с применением управляемых ракет. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев
При выполнении заданий летный состав осваивал способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны «противника» в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям.
Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.
Летчики при поражении наземных объектов применили полный спектр авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Кроме того, штурмовики применяли управляемые и неуправляемые ракеты по целям, которые находились в прямой видимости, и по заданным координатам.
Полеты проводились в рамках плановых контрольных занятий за зимний период обучения. Всего было задействовано свыше 50 военных летного и технического состава.
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