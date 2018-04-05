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Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ на Кубани нанесла удар по условному противнику вне зоны действия его ПВО
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Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ на Кубани нанесла удар по условному противнику вне зоны действия его ПВО 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
При поражении наземных объектов летчики применили полный спектр авиационного вооружения, в частности, управляемые и неуправляемые ракеты по целям, находящимся в прямой видимости, и по заданным координатам.
Летчики штурмовиков Су-25СМ соединения Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, в ходе летно-тактического учения отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена и эскадрильи с применением управляемых ракет.
При выполнении заданий летчики осваивали способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям.
Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.
При поражении наземных объектов летчики применили полный спектр авиационного вооружения, в частности, управляемые и неуправляемые ракеты по целям, находящимся в прямой видимости, и по заданным координатам.
Полеты проводились в рамках плановых контрольных занятий за зимний период обучения. В них приняли участие более 50 военнослужащих летного и технического состава.
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