Ещё
Российский военный корабль прошел по Босфору вдоль набережных Стамбула — кадры с палубы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский военный корабль прошел по Босфору вдоль набережных Стамбула — кадры с палубы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учебный корабль «Перекоп» прошел по проливу Босфор вдоль берегов Стамбула в почетном сопровождении турецкой береговой охраны.
Для курсантов проход проливов — участок интенсивного обучения. Будущие штурманы учились управлять кораблем в опасной близости с берегом.
Всего поход длится семь месяцев, в ходе которых корабль пройдет 40 тысяч километров из Кронштадта в Кронштадт вокруг Евразии по четырем океанам.
Такого длительного учебного похода в истории российских морских вузов еще не было.
Впереди остановки в портах Шри-Ланки, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи и международные учения в Тихом океане — «Комодо-2018».
ТК «Звезда»: последние новости
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ впервые выполнили ночную дозаправку в воздухе Артиллеристы ЮВО на полевых занятиях под Волгоградом применяют новейший комплекс разведки «Аистенок» Сто выстрелов в секунду: кадры боевых стрельб ЗРПК «Панцирь-С1»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»62
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией167
Украина нарвалась на Черноморский флот637
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу28
Малышева вызвала гнев телезрителей570
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение