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Эксперты рассказали, почему сбившая МН17 ракета не видна на радарах
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Эксперты рассказали, почему сбившая МН17 ракета не видна на радарах 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в заявлении голландской прокуратуры, передает РИА Новости.
«Международная следственная группа (JIT) ранее уже пришла к выводу, что тот факт, что запущенной из установки «Бук» ракеты не видно на изображениях с радаров, не означает, что ракеты не было. Изображения с радаров, предоставленные Российской Федерацией, были изучены двумя экспертами. Они согласны с выводами JIT», — пояснили в прокуратуре.
Как заявили эксперты, из-за свойств полета ракеты, ее скорости, она могла быть не видна на данных с радаров.
«Из-за того что скорость намного выше, чем скорость самолетов гражданской авиации, такие быстрые объекты вообще не видны на радарных изображениях. Это делается для предотвращения «помех» на изображении радара», — пояснили в Нидерландах.
Ранее в министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что суд по делу о крушении малазийского «Боинга» пройдет в этой стране, так как большинство погибших являлось нидерландскими гражданами. Круг подозреваемых пока не определили.
Как утверждают следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что самолет, потерпевший крушение в Донбассе летом 2014 года, был сбит выпущенной из ЗРК «Бук» ракетой серии 9М38.
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