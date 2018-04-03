Эксперты рассказали, почему сбившая МН17 ракета не видна на радарах

Об этом говорится в заявлении голландской прокуратуры, передает РИА Новости

«Международная следственная группа (JIT) ранее уже пришла к выводу, что тот факт, что запущенной из установки «Бук» ракеты не видно на изображениях с радаров, не означает, что ракеты не было. Изображения с радаров, предоставленные Российской Федерацией , были изучены двумя экспертами. Они согласны с выводами JIT», — пояснили в прокуратуре

Как заявили эксперты, из-за свойств полета ракеты, ее скорости, она могла быть не видна на данных с радаров.

«Из-за того что скорость намного выше, чем скорость самолетов гражданской авиации, такие быстрые объекты вообще не видны на радарных изображениях. Это делается для предотвращения «помех» на изображении радара», — пояснили в Нидерландах

Ранее в министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что суд по делу о крушении малазийского «Боинга» пройдет в этой стране, так как большинство погибших являлось нидерландскими гражданами. Круг подозреваемых пока не определили.