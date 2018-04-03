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«Алмаз-Антей» опроверг версию попадания в МН-17 «невидимой» для радаров ракеты
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«Алмаз-Антей» опроверг версию попадания в МН-17 «невидимой» для радаров ракеты 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Алмаз-Антей» опроверг утверждение Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении Boeing МН17 о том, что сбившая лайнер ракета могла быть невидима для российских радаров, передает «Интерфакс».
«Если бы зенитная управляемая ракета «Бук» была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с самолетом «Боинг-777», она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса «Утес-Т», расположенного на позиции «Усть-Донецк» Ростовского зонального центра Единой системы воздушного движения», — пояснили в концерне.
Как отметил «Алмаз-Антей» полет ракеты обязательно зафиксировал бы радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Утес-Т». Россия передала группе следователей JIT первичную радиолокационную информацию в формате файла первичной регистрации. Это означает, что данная информация не проходила какой-либо процедуры фильтрации. В этом файле есть данные о регистрации всех без исключения радиолокационных отметок, потупившие с радиолокатора.
«Кроме того, в файл первичной регистрации записываются азимутальные метки, координатная информация, параметры принятых сигналов, режимы работы радиолокационной аппаратуры, а также специальные служебные сообщения, предназначенные для организации последующего чтения файла и анализа первичной радиолокационной информации», — уточнили в российском концерне.
«Алмаз-Антей» также утверждает, что «без разрушения структуры первичного файла» невозможно внести в него какие-либо изменения.
3 апреля JIT опубликовала отчет, согласно которому запущенная якобы из ЗРК «Бук» ракета могла быть не видна радиолокационным станциям Усть-Донецка (территория России). Данные о полете ракеты отсутствуют на изображениях с российских радаров из-за особенностей полета, в частности скорости».
В заявлении утверждается, что скорость ракеты существенно меньше скорости самолетов гражданской авиации. О том, что Boeing МН17 с 283 пассажирами и 15 членами экипажа на борту был сбит ракетой из ЗРК «Бук», JIT утверждает с сентября 2016 г.
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