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В Керчи продолжаются антитеррористические учения
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В Керчи продолжаются антитеррористические учения 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи продолжаются учения с участием сил ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны, Черноморского флота и Росгвардии.
«Тема учений: «Пресечение террористических и диверсионных актов на территории МОГО Керчь». Главный штаб развернули на территории троллейбусного парка. Командно-штабное учение проходит на территории строительства моста через Керченский пролив. Администрация города призывает граждан не бояться спецтехники и людей в обмундировании», — сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин.
Учения будут состоять из нескольких этапов и закончатся 4 апреля.
Ранее Сергей Бороздин сообщал о проведении в конце марта масштабных командно-штабных учениях по гражданской обороне. Учения были посвящены организации эвакуации при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
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