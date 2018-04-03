В Керчи продолжаются антитеррористические учения

МВД, МЧС, Керчи продолжаются учения с участием сил ФСБ Минобороны , Черноморского флота и Росгвардии.

«Тема учений: «Пресечение террористических и диверсионных актов на территории МОГО Керчь». Главный штаб развернули на территории троллейбусного парка. Командно-штабное учение проходит на территории строительства моста через Керченский пролив. Администрация города призывает граждан не бояться спецтехники и людей в обмундировании», — сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин

Учения будут состоять из нескольких этапов и закончатся 4 апреля.

Ранее Сергей Бороздин сообщал о проведении в конце марта масштабных командно-штабных учениях по гражданской обороне. Учения были посвящены организации эвакуации при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.