Воздушное пространство Европы ограничено для самолетов из-за сбоя

Сбой произошел в европейской системе управления воздушным движением. Как сообщила Европейская организация безопасности воздушной навигации, работы по восстановлению планируется завершить к вечеру, передает РИА Новости

«Произошел сбой в системе ETFMS (Усовершенствованной тактической системе управления воздушным движением). Выполняются процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к сокращению пропускной способности европейской сети примерно на 10%», — говорится в сообщении организации. Авиакомпаниям рекомендовано пересмотреть планы полетов для рейсов, которые еще не выполнялись.