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Воздушное пространство Европы ограничено для самолетов из-за сбоя
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Воздушное пространство Европы ограничено для самолетов из-за сбоя 

BFM.RU 40 минут назад
Сбой произошел в европейской системе управления воздушным движением. Как сообщила Европейская организация безопасности воздушной навигации, работы по восстановлению планируется завершить к вечеру, передает РИА Новости.
«Произошел сбой в системе ETFMS (Усовершенствованной тактической системе управления воздушным движением). Выполняются процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к сокращению пропускной способности европейской сети примерно на 10%», — говорится в сообщении организации. Авиакомпаниям рекомендовано пересмотреть планы полетов для рейсов, которые еще не выполнялись.
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