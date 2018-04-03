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Оператор сообщил о сбое в европейской системе управления воздушным движением
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Оператор сообщил о сбое в европейской системе управления воздушным движением 

RT на русском 55 минут назад
Европейская организация безопасности воздушной навигации сообщила о сбое в европейской системе планирования и управления воздушным движением. «Произошёл сбой в системе ETFMS (Усовершенствованной тактической системе управления воздушным движением)», — говорится в сообщении организации в Twitter.
Отмечается, что в связи с этим пропускная способность может быть сокращена на 10%.
В сообщении говорится, что причина сбоя была установлена, проблема будет устранена к вечеру 3 апреля.
Как пишет Sky News, из-за сбоя половина рейсов в Европе может быть задержана.
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