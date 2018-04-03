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В московском дворе нашли припаркованный самолет
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В московском дворе нашли припаркованный самолет
Вести.Ru
1 час назад
Фото:
Вести.Ru
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Столичные дворы обычно битком заставлены автомобилями, и чего там точно не ожидаешь увидеть, так это летательный аппарат. Тем не менее, кто-то решился превратить придомовую территорию в аэродром.
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