В европейской системе управления воздушным движением произошел сбой

БРЮССЕЛЬ , 3 апр — РИА Новости . Сбой произошел в европейской системе планирования и управления воздушным движением, работы по восстановлению планируется завершить вечером во вторник, сообщила Европейская организация безопасности воздушной навигации.

"Произошел сбой в системе ETFMS (Усовершенствованной тактической системе управления воздушным движением). Выполняются процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к сокращению пропускной способности европейской сети примерно на 10%", — говорится в сообщении организации.

"Продолжается работа по восстановлению системы, что, как ожидается, произойдет поздно вечером", — уточнили в организации.

Эксплуатантам воздушных судов рекомендовано пересмотреть планы полетов для рейсов, которые еще не выполнялись.