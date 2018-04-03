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В европейской системе управления воздушным движением произошел сбой
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В европейской системе управления воздушным движением произошел сбой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Сбой произошел в европейской системе планирования и управления воздушным движением, работы по восстановлению планируется завершить вечером во вторник, сообщила Европейская организация безопасности воздушной навигации.
"Произошел сбой в системе ETFMS (Усовершенствованной тактической системе управления воздушным движением). Выполняются процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к сокращению пропускной способности европейской сети примерно на 10%", — говорится в сообщении организации.
"Продолжается работа по восстановлению системы, что, как ожидается, произойдет поздно вечером", — уточнили в организации.
Эксплуатантам воздушных судов рекомендовано пересмотреть планы полетов для рейсов, которые еще не выполнялись.
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