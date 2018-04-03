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Сербия обсудила с Россией и Белоруссией поставку дополнительных МиГ-29
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Сербия обсудила с Россией и Белоруссией поставку дополнительных МиГ-29 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СЕРБИЯ ОБСУЖДАЕТ С РФ И БЕЛОРУССИЕЙ ПОСТАВКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ МИГ-29 — МИНОБОРОНЫ
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