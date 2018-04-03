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Корабли Балтийского флота России вышли колоть лед на Финском заливе
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Корабли Балтийского флота России вышли колоть лед на Финском заливе 

Вечерняя Москва 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Такие меры приняты, чтобы избежать подтоплений при таянии льда.
Корабли Балтийского флота России вышли в Финский залив, чтобы колоть лед, сообщает издание «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Работать в акваториях бухт Финского залива начали рейдовые буксиры и ледокол «Буран». Они будут вскрывать лед в бухтах Военная, Средняя, Купеческая и других, а также осуществят ледовую проводку на Балтийское море военных кораблей и гражданских судов.
Ледовый покров на Неве будут разрушать ледокол «Невская застава».
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