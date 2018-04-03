Для наблюдения за паводком в Мордовии задействуют беспилотники

Для проведения воздушной разведки паводкоопасных мест в Мордовии будут задействованы беспилотники и самолет АН-2, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ республики.

Ведомство поясняет, что для мониторинга обстановки на реках республики установлены 8 стационарных и один временный гидропост.

В готовности к реагированию находится группировка сил и средств от всех структур РСЧС: личного состава — 3,769 тыс. человек, техники — 653 единицы, плавсредств — 1,787 тыс. единиц, авиасредств — 19 единиц.

Также готовы к установке 46 пунктов временного размещения пострадавших, они рассчитаны на 11 тысяч человек. Кроме того, подготовлены места для отгона крупного рогатого скота в 18 муниципальных районах, спланировано выделение 278 единиц транспортных средств.