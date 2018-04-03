Инциденты с Sukhoi Superjet 100 не приведут к массовым проверкам

Неполадки, пристальное внимание на которые массово обратили СМИ, произошли 4 и 5 февраля этого года. Всего за неделю до трагедии с самолетом Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в Подмосковье . Согласно информации Межгосударственного авиационного комитета, полученным после расшифровки «черного ящика», в самолете не работал обогрев приемников постоянного давления, которые отвечают за измерение скорости в полете. Спустя сутки после трагедии Росавиация сообщила о проблемах с индикацией скорости при неблагоприятных погодных условиях и в самолетах Sukhoi Superjet 100.

В письме, которое ведомство разослало авиакомпаниям, подробно описали проблемы лайнеров. Сообщалось, что в период снегопадов 4-5 февраля 2018 года, произошло 7 инцидентов с самолетами типа RRJ-95В, связанных с расхождением показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Инциденты произошли при выполнении разбега для взлета и на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях принималось решение о прекращении взлета или возврате на аэродром вылета. По предварительным данным, после осмотров самолетов были обнаружены отложения льда на фюзеляже перед приемником воздушного давления. Образование льда могло быть вызвано замерзанием воды (в условиях сильного снегопада), стекавшей с передней верхней части фюзеляжа и стекол кабины экипажа. Все самолеты принадлежали компании «Аэрофлот»

Приемник — это трубка Пито. Под действием напора воздуха давление в ней повышается, и в зависимости от величины вычисляется скорость самолета. Если не работает обогрев — трубка может обледенеть, а значит пилоты не будут получать точную информацию о скорости. В СМИ тут же начала появляться информация о том, что неполадки самолета Ан-148, сегодня все чаще наблюдаются и у SSJ 100. И обвиняли Росавиацию в том, что ведомство не спешит применять меры к самолетам. А обращается к аэропортам, указывая на недостатки в их работе, в числе которых, например, некачественная подготовка летного поля к приему воздушных судов.

В разговоре с ИА «РЖД-Партнер» представители Росавиации сообщили, что проверки самолетов Superjet 100 не будет. По словам ведомства, воздушные судна напротив показали надежность своей работы.

«Система не дала подняться в воздух, что обеспечило безопасность пассажиров», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе производителя Sukhoi Superjet 100 также сообщают: все системы лайнера сработали в штатном режиме.

«Благодаря надежной работе всех систем самолетов SSJ100, призванных обеспечить максимальную безопасность пассажиров, в случаях возникновения подозрения на возможность частичного обледенения датчиков скорости на раннем этапе руления и начала разбега, срабатывал соответствующий индикатор», — отмечают в компании и подчеркивают: проблем, похожих на проблемы с датчиками Ан-148, потерпевшего катастрофу у самолета SSJ100 обнаружено не было.