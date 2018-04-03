Каспийский монстр: советское инженерное чудо

Развив скорость свыше 500 километров в час, он не летит, а скорее парит над самой поверхностью воды, подобно аппарату на воздушной подушке. В любой момент он может взмыть в небеса или опуститься на воду и поплыть как корабль. Он — идеальная машина для десантирования, внезапных молниеносных нападений и миссий спасения. Он — экраноплан, известный в России и за рубежом как «Каспийский монстр».

Монстр с Каспийского моря

Проектирование и создание уникального, самого большого в мире летательного аппарата осуществлялось на протяжении 1963-1965 годов. Главным конструктором этого экраноплана был Р. Е. Алексеев, ведущим конструктором — В. П. Ефимов. Советские конструкторы назвали свое детище «Корабль-макет». В 1967 году сотрудники американских спецслужб, рассматривая сделанные спутником-шпионом снимки гигантского, непонятно откуда взявшегося, летательного аппарата, прозвали его «Каспийским монстром». Так они расшифровали буквы КМ на борту экраноплана.

Рожденный ползать стремглав

Самолет и правда получился огромным. При длине почти в сто метров, он имел удивительно малый для такой махины размах крыльев — не более 40 метров. Десять турбореактивных двигателей с тягой по 13 тонн каждый, позволяли Кораблю-макету «ползти» на высоте всего нескольких метров над поверхностью, оставаясь вне зоны видимости вражеских систем ПВО. Дальность полета достигала полутора тысяч километров. И при этом экраноплан мог запросто взять на борт, например, десантный батальон с бронетехникой.

Первый среди экранопланов

На Западе к тому времени уже проводились попытки по созданию боевых экранопланов и не всегда успешные, поэтому появление советского КМ для НАТО было подобно грому в ясном небе. «Каспийский монстр» оказался в десятки раз крупнее американских аналогов. Собравшиеся летом 1967 года в «Зеленой комнате» Военного разведывательного управления в Вашингтоне эксперты НАСА Пентагона в большинстве своем пришли к выводу, что самолет является просто блефом русских. Лишь несколько инженеров продолжало утверждать, что Россия заполучила новый вид вооружения.

Эффект экрана

Для полета экранопланы используют, так называемый, экранный эффект. А это значит, что принципы его полета не на законы работы самолетного крыла на большой высоте, ни на принципы движения аппарата на воздушной подушке. При полете на предельно низкой высоте, ниже 15 м, между поверхностью земли или воды и крылом самолета образуется воздушная подушка, которая и поддерживает дополнительно экраноплан, тем самым снижая расходы топлива. Создатель КМ, Ростислав Алексеев , с экранным эффектом был прекрасно знаком, и при создании свой машины смог выжать из него все возможное — экраноплан при всех своих габаритах потреблял в пять раз меньше топлива, чем транспортный самолет.

Быстрый, но резкий

И опять же несмотря на внушительные размеры, этот экраноплан мог выполнять фантастически резкие развороты с большим углом наклона, во время которых конец крыльев касался поверхности воды.

Во время первого испытательного полета КМ, собранного на нижегородском (в то время горьковском) заводе «Красное Сормово» и Авиастроительном заводе им. Серго Орджоникидзе сам главный конструктор Алексеев сидел за штурвалом своего детища.

Пучина морская стала ему могилой