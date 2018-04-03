Ополченцы сбили украинский беспилотник

Военнослужащие Донецкой народной республики вечером 2 апреля сбили украинский беспилотный летательный аппарат, который использовался для разведки над селом Саханка Новоазовского района. Об этом сообщил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Вчера вечером на мариупольском направлении нашими подразделениями противовоздушной обороны был сбит очередной беспилотник», — цитирует Басурина ДАН. Он отметил, что беспилотник принадлежал подразделению «Азов», на аппарате была обнаружена нацистская символика.

Ранее сообщалось, что Киев обвинил военных ДНР в использовании мощного лазерного оружия.

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