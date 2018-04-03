Московская конференция по международной безопасности. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4-5 апреля 2018 года в московской гостинице Radisson Royal (историческое название — «Украина») пройдет VII Московская конференция по международной безопасности. Ожидается, что мероприятие посетят делегации из 95 государств, 30 министров обороны, 15 начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны стран мира.

История мероприятия

Впервые международная конференция Минобороны РФ была проведена 3-4 мая 2012 года. Темой ее стал «Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности». На форум были приглашены около 200 ведущих политиков, военных специалистов и экспертов из 50 стран (итоговое число участников не публиковалось). Среди делегатов были, в частности, помощник министра обороны США Мадлен Кридон и дуайен военно-дипломатического корпуса в Москве — военный атташе Финляндии Пенти Форсстрем. Обсуждалась проблематика противоракетной обороны (ПРО), были оценены угрозы распространения ракетных технологий, определены направления сотрудничества в данной сфере. 4 мая делегаты посетили расположение дивизии ПРО в подмосковном Софрине.

В 2014 года мероприятие получило свое современное название. Прошедшая 23-24 мая конференция была посвящена вопросам укрепления глобальной безопасности и путям решения региональных кризисов с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке, на севере Африки, вокруг Афганистана . Особое внимание было уделено анализу феномена «цветных» революций. В заседаниях форума приняли участие свыше 300 делегатов из более чем 40 стран. Около ста иностранных участников в сопровождении замглавы Минобороны РФ Анатолия Антонова посетили 2-ю гвардейскую мотострелковую Таманскую дивизию в подмосковном Алабине. В своем послании участникам форума генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал конференцию в Москве «полезным форумом для обмена мнениями о текущих и возникающих кризисах».

Тема четвертой конференции (16-17 апреля 2015 года) была сформулирована как «Глобальная безопасность: вызовы и перспективы». Более 400 делегатов из 70 стран обсудили угрозы международного терроризма и возможности военно-политических инструментов, международного военного сотрудничества по обеспечению региональной и глобальной стабильности. Большинство стран НАТО были представлены на уровне военных атташе. Вместе с тем в форуме принял участие Панос Камменос — министр обороны Греции , входящей в Североатлантический альянс.

Пятая конференция прошла 27-28 апреля 2016 года, главная тема — борьба с терроризмом. Обсуждались такие вопросы как безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проблемы войны и мира в Европе, глобальное военное сотрудничество. Отдельное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, роли вооруженных сил в противодействии «цветным» революциям, обеспечении безопасности в Центральной Азии. Мероприятие посетили около 700 делегатов из 83 стран, в т. ч. 52 официальных делегации министерств обороны иностранных государств и руководители оборонных ведомств 19 стран.

В шестой раз конференция состоялась 26-27 апреля 2017 года, она была посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности — вопросам борьбы с международным терроризмом, проблемам безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роли ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира. Также были затронуты вопросы борьбы с радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематика противоракетной обороны и др. темы. Форум посетили более 800 гостей 86 стран, в том числе 56 официальные военные делегации, 22 делегации возглавляли руководители военных ведомств.

Официальный сайт конференции — mil.ru/mcis/index.htm