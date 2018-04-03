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Эксперты: российские радары могли не зафиксировать ракету, которая сбила «Боинг» на Украине
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Эксперты: российские радары могли не зафиксировать ракету, которая сбила «Боинг» на Украине 

BFM.RU 44 минуты назад
Ракета, сбившая малазийский «Боинг» на Украине, могла быть невидима для радаров России. К такому выводу пришла совместная следственная группа, которая занимается расследованием крушения, сообщили в голландской прокуратуре.
Эксперты считают, что ракета могла быть выпущена из зенитного ракетного комплекса «Бук» с места, установленного ранее следователями, будучи при этом невидимой на снимках радаров, передает ТАСС. Кроме того, специалисты подтвердили, что никаких других самолетов рядом с MH17 на предоставленных изображениях не видно.
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