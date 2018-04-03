Артиллеристы и ракетчики ЦВО завершили боевое слаживание батарей на полигонах

Подразделения отработали выдвижение в позиционный район, инженерное оборудование и маскировку позиций, маневр в районе развертывания, а также выполнили плановые и неплановые задачи по подготовке и нанесению ракетных ударов.

Артиллерийские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) завершили на полигонах округа боевое слаживание батарей, которое проходило по завершении лагерного сбора ракетных войск и артиллерии.

Подразделения отработали выдвижение в позиционный район (район развертывания) и его занятие, организация охранения и комендантской службы, инженерное оборудование и маскировка позиций, маневр в позиционном районе (районе развертывания) и выполнение плановых и неплановых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов.

При этом было израсходовано более 5 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 1,5 тыс. различных мин и гранат. На завершающем этапе сбора прошли батарейные тактические учения с боевой стрельбой.