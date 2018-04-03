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Артиллеристы и ракетчики ЦВО завершили боевое слаживание батарей на полигонах
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Артиллеристы и ракетчики ЦВО завершили боевое слаживание батарей на полигонах 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения отработали выдвижение в позиционный район, инженерное оборудование и маскировку позиций, маневр в районе развертывания, а также выполнили плановые и неплановые задачи по подготовке и нанесению ракетных ударов.
Артиллерийские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) завершили на полигонах округа боевое слаживание батарей, которое проходило по завершении лагерного сбора ракетных войск и артиллерии.
Подразделения отработали выдвижение в позиционный район (район развертывания) и его занятие, организация охранения и комендантской службы, инженерное оборудование и маскировка позиций, маневр в позиционном районе (районе развертывания) и выполнение плановых и неплановых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов.
При этом было израсходовано более 5 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 1,5 тыс. различных мин и гранат. На завершающем этапе сбора прошли батарейные тактические учения с боевой стрельбой.
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