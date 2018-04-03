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В Минобороны Китая заявили о решимости укреплять стратегическое взаимодействие с Россией
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В Минобороны Китая заявили о решимости укреплять стратегическое взаимодействие с Россией 

RT на русском 53 минуты назад
Глава китайского оборонного ведомства генерал-полковник Вэй Фенхэ в ходе VII Московской конференции по международной безопасности заявил о решимости укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. «В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений, а также твёрдую решимость наших Вооружённых сил укреплять стратегическое взаимодействие», — отметил Фенхэ.
При этом он поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за тёплый приём и подчеркнул, что китайская делегация приехала на мероприятие в Москву, в частности для того, чтобы продемонстрировать США существование тесных связей между армиями Китая и России.
В декабре 2017 года Шойгу заявил, что всестороннее углубление стратегического взаимодействия с Китаем является приоритетом внешней политики России.
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