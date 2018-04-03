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В Ингушетию вернулся бальон военной полиции из Сирии
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В Ингушетию вернулся бальон военной полиции из Сирии 

«Это Кавказ» 56 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Батальон военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады вернулся в Ингушетию из Сирии. Военнослужащих наградили в Троицке на базе 291-й артиллерийской бригады.
«Мы в очередной раз встречаем военнослужащих ингушского батальона военной полиции, которые с честью и достоинством выполнили поставленные перед ними боевые и специальные задачи. Одной из важнейших задач стало обеспечение вывода мирных граждан из занятых террористами районов Восточной Гуты», — сообщил на митинге в честь возвращения батальона глава Главного управления военной полиции Министерства обороны России, генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
В течение девяти месяцев батальон военной полиции выполнял в Сирии задачи, зачастую сопряженные с риском для жизни. Личный состав батальона в полном составе был представлен к государственными и ведомственными наградам, сообщает ТАСС.
«Владимир Владимирович Путин сказал, что когда принималось решение о применении именно батальона военной полиции северокавказских республик, он отметил вас и в том числе важность того, что жители Сирии и вы исповедуете ислам и являетесь приверженцами суннизма, что вызывает у сирийцев к вам доверие, потому вы там необходимы. И те ребята из других батальонов из Дагестана и Чеченской Республики. Это не просто задача, а миссия», — отметил на митинге глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
В Троицке также почтили память военнослужащего Рамзана Героева, который погиб в Сирии в начале марта при крушении российского транспортного самолета Ан-26.
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