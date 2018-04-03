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Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
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Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ГААГА, 3 апреля. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине, пришла к выводу, что ракета, сбившая самолет, могла быть невидима для российских радаров. Об этом сообщили во вторник в голландской прокуратуре, координирующей работу международных экспертов.
"ССГ назначила двух независимых экспертов для изучения данных радаров, представленных российской стороной, — отметили в ведомстве. — Их выводы заключаются в том, что ракета могла быть выпущена из зенитного ракетного комплекса «Бук» с места, установленного ранее ССГ, будучи при этом невидимой на снимках радаров".
Кроме того, специалисты «подтвердили, что никаких других самолетов рядом с MH17 на предоставленных изображениях не видно».
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