Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров

ГААГА , 3 апреля. / ТАСС /. Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине , пришла к выводу, что ракета, сбившая самолет, могла быть невидима для российских радаров. Об этом сообщили во вторник в голландской прокуратуре, координирующей работу международных экспертов.

"ССГ назначила двух независимых экспертов для изучения данных радаров, представленных российской стороной, — отметили в ведомстве. — Их выводы заключаются в том, что ракета могла быть выпущена из зенитного ракетного комплекса «Бук» с места, установленного ранее ССГ, будучи при этом невидимой на снимках радаров".

Кроме того, специалисты «подтвердили, что никаких других самолетов рядом с MH17 на предоставленных изображениях не видно».